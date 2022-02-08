Охрана природы и ее организация

Каждый человек, даже если его деятельность не связана с сельскохозяйственным или промышленным производством, в какой-то степени влияет на окружающую природную среду, постоянно пользуется ею. Изменения в природе, произошедшие под воздействием человека, относят к категории антропогенных.

В нашей стране охрана природы возведена в ранг государственной политики, обеспечивается комплексный подход к сбережению природных ресурсов и их рациональному использованию, запрещается допускать в этом вопросе проявление узковедомственных интересов. Мероприятия по охране природы являются неотъемлемой составной частью государственных планов промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-бытовых и других предприятий.

Охрану природы принято делить на пообъектную и комплексную. Пообъектно охраняется, как правило, отдельно взятый объект (водоем, лес) без учета взаимосвязи его с другими природными объектами. Комплексная охрана – это одновременное выполнение целого ряда различных мероприятий природоохранного характера. Комплексный способ охраны природы более эффективен, чем пообъектный. Это объясняется тем, что такой метод направлен на охрану всех природных объектов. В этом случае планируют и ведут работы с учетом многих факторов, связей, складывавшихся в природе веками или тысячелетиями, которые взаимодействуют между собой как составные части ландшафта, экологической системы, биогеоценоз а и т. д.

Нельзя забывать о природоохранных мероприятиях при работе в приусадебных хозяйствах, на садовых участках, арендуемых площадях – и там используют землю, воду и т. д. Естественно, что и здесь должны беречь землю, повышать ее плодородие, не загрязнять и экономно расходовать воду, приумножать богатства растительного мира.

В нашей стране методы охраны природы различны: законодательные, регламентирующие охрану и использование природы учреждениями и частными лицами; организационные, обеспечивающие выработку форм и принципов проведения природоохранной работы; технические, предусматривающие технологии прямой и косвенной защиты природных объектов; пропагандистско-воспитательные, прививающие населению бережное отношение к природе, и, наконец, научно-исследовательские, направленные на разработку научно обоснованных мер по рациональному использованию природных ресурсов и приумножению богатств окружающей среды.