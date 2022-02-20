Взаимоотношения человека со средой обитания

Сейчас все большее внимание привлекает ноосфера сфера разума. В. И. Вернадский это понятие связывал с идеей построения совершенного общества и перехода к разумным взаимоотношениям между человеком и средой его обитания. Ведь нельзя себе представить, что в результате интенсивного антропогенного воздействия биосфера приобретает такие свойства; которые в корне изменят присущие ей качества. Если допустить сдвиги в ту или иную сторону установившегося равновесия и стабильности главных составных компонентов тропосферы, гидросферы и литосферы, то это сразу же отрицательно скажется на всем живом. Следовательно, каких бы размеров ни достигло господство человека над природой, ее свойства всегда надо учитывать. Ведь на протяжении нескольких миллионов лет человек, животные и растения в процессе эволюции приобрели определенные анатомические и физиологические особенности, вследствие чего и возникла взаимосвязь организмов и окружающей природной среды, их взаимозависимость.

Окружающая среда обеспечивает оптимальные условия для физиологических потребностей человека и всего живого. Но и человек, вооруженный современной техникой, в корне изменять созданные природой тропо-, гидро- и литосферу не должен. Его задача – сохранить установившееся равновесие и в неорганическом мире нашей планеты. Эта цель заключается в сохранении биосферы в таком состоянии, в котором может существовать человек как вид, сохраняя свое здоровье и работоспособность, т. е. среда должна быть всегда пригодной для жизни людей, животных и растений. В противном случае возникает нарушение физиологической гармонии в самом организме, поскольку его приспособительные и компенсаторные «механизмы» не в состоянии будут освоить заново созданные, принципиально измененные условия биосферы. Например, если во вдыхаемом атмосферном воздухе будет недоставать кислорода (норма – 20,93 %) или намного больше содержаться углекислого газа (норма – 0,03 %), то человек и наземные животные могут тяжело болеть или даже погибнуть. Не будут расти и развиваться без нормального содержания в атмосфере азота и углекислого газа растения. Слишком большая солнечная радиация, высокая или низкая температура окружающего воздуха также пагубно влияют на животный и растительный мир и т. д.

Следовательно, есть необходимость во взаимоотношениях человека со средой обитания, общество обязано заботиться о неуклонном сохранении газового состава атмосферного воздуха в пропорциях, приемлемых для нормального жизнеобеспечения, качестве питьевой воды, не перенасыщенной химическими примесями и т. д. В природу животного или растения не только дозволено, но и необходимо вмешиваться науке, чтобы изменять их наследственные качества с максимальной выгодой для человека. Перестраивать же природу человеческого организма по социальным и этическим мотивам недозволено. В то же время экология человека нуждается в специальном глубоком изучении, чтобы найти способы и методы, использование которых помогло бы реализовать его потенциальные возможности, и тогда, как утверждают физиологи и геронтологи, средняя продолжительность жизни человека может составить 140-150 лет.