Экономное использование природных ресурсов

Изъятие веществ из природы и внесение в природную среду отходов производства ведут к структурным изменениям, создают диссонанс в природе. За последние годы запыленность воздуха возросла больше чем в 10 раз, поэтому над крупными промышленными центрами уменьшилось поступление на землю солнечного света.

В настоящее время в нашей стране нацелены создать принципиально новую ситуацию в обществе. Много предполагается сделать в области, рационального использования и рекультивации нарушенных земель, охраны и воспроизводства растительного и животного мира.

Научно-технический прогресс способствует успешному и экономному использованию природных ресурсов, помогая природе полнее раскрывать ее возможности. Но предстоит многое сделать.

Сейчас во многих странах мира, особенно в тех, которые длительное время находились под колониальным гнетом, люди голодают. И это вовсе не потому, что природные ресурсы уже истощены, а потому что в этих странах естественные ресурсы и человеческий труд использовались варварски; искусственно задерживалось развитие экономики и научно-технического прогресса.

В то же время расчеты ФАО (комиссия ООН по вопросам продовольствия и земледелия) показали, что если достигнутые во многих странах современные способы сельскохозяйственного производства применять на полях всего земного шара, во всех развивающихся странах, то можно полностью удовлетворить потребности, в продовольствии примерно 10 млрд человек (в настоящее время население на планете составляет более 5 млрд человек). И это при экономном использовании природных ресурсов. В этих расчетах не принимались во внимание дальнейшее совершенствование агротехники, выведение новых высокоурожайных, засухо- и морозоустойчивых сортов, улучшение качества белка и других компонентов зерна, повышение содержания масла в семенах масличных культур, получение двух урожаев в год и т. д.